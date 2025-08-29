Claude entraîne désormais son IA avec vos conversations

Anthropic, le créateur du chatbot Claude, a annoncé une révision de ses conditions d’utilisation et de sa politique de confidentialité, introduisant un changement majeur : les conversations des utilisateurs pourront désormais être utilisées pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Cette collecte sera activée par défaut, mais une option de désactivation est proposée pour préserver le choix de chacun.

Les nouveaux utilisateurs pourront refuser l’utilisation de leurs données dès leur inscription, tandis que les utilisateurs existants voient apparaître une fenêtre contextuelle intitulée « Mises à jour des conditions et politiques consommateur ».

Choix d’ici septembre

Celle-ci leur permet de décocher l’option « Vous pouvez aider à améliorer Claude ». Dans ce cas, leurs conversations ne seront pas exploitées pour l’entraînement. Ceux qui acceptent verront leurs nouvelles discussions, ainsi que les anciennes, intégrées aux données de formation des modèles.

Un choix doit être fait d’ici le 28 septembre 2025 pour continuer à utiliser Claude, mais il reste possible de modifier cette préférence à tout moment via les paramètres de confidentialité de l’application.

Anthropic explique que cette politique vise à concevoir des modèles « plus performants et utiles », capables de mieux protéger contre les usages nuisibles comme les arnaques ou les abus. Tous les abonnements sont concernés (Claude gratuit, Pro et Max), à l’exception des services commerciaux comme Claude pour le travail ou pour l’éducation.

Autre changement : la durée de conservation des données passe à cinq ans pour les utilisateurs qui acceptent de partager, contre 30 jours pour ceux qui refusent. Les conversations supprimées ne seront pas utilisées à l’avenir, et un filtrage automatisé doit limiter l’intégration d’informations sensibles.

Jusqu’ici, Anthropic n’exploitait les échanges que lorsque les utilisateurs donnaient explicitement leur retour. Le passage à un usage par défaut, assorti d’une option de retrait, marque donc une étape importante dans la stratégie de l’entreprise et sa manière d’améliorer Claude.