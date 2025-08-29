AirPods Pro 3 : bientôt disponibles avec boîtier plus petit et bouton capacitif

Les AirPods Pro 3 devraient arriver avec un boîtier de charge légèrement plus petit et un bouton capacitif pour l’appairage, selon le leaker Majin Bu.

Concept d’AirPods Pro 3 avec écran intégré au boîtier

Un boîtier quasi identique mais plus compact

D’après des échanges avec un important fabricant d’accessoires, le boîtier des AirPods Pro 3 serait un peu plus petit que celui du modèle actuel, mais resterait « presque identique » dans son design global, sans changements majeurs. Plusieurs rapports concordants vont dans ce sens, évoquant seulement un ajustement mineur de taille.

Un bouton capacitif à l’avant du boîtier

Le traditionnel bouton d’appairage situé à l’arrière disparaîtrait pour laisser place à un bouton capacitif placé à l’avant, comme sur les AirPods 4. Cette évolution facilite la conception des coques de protection, puisque les accessoiristes n’auront plus à prévoir d’ouverture pour un bouton physique arrière. Apple pourrait aussi profiter de ce nouveau bouton pour introduire des fonctions supplémentaires, comme des contrôles de lecture. La boucle pour dragonne reste, elle, toujours présente.

Un lancement imminent

Selon Majin Bu, l’annonce des AirPods Pro 3 est imminente et pourrait avoir lieu dès l’événement Apple de septembre baptisé « Awe Dropping ». De son côté, Bloomberg et Mark Gurman ont récemment confirmé que les nouveaux AirPods Pro devraient bien être lancés d’ici la fin de l’année.