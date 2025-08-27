iPhone 17 Pro Max : grosse amélioration du téléobjectif en vue ?

Le futur iPhone 17 Pro Max devrait embarquer un téléobjectif considérablement amélioré, selon une publication récente d’Instant Digital sur Weibo. Le compte, qui compte près de 1,5 million d’abonnés, affirme même que ce modèle aurait « l’un des meilleurs téléobjectifs jamais intégrés à un smartphone », sans toutefois donner plus de détails.

Un téléobjectif 48 mégapixels en préparation

Les rumeurs les plus récentes indiquent que l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max pourraient tous deux adopter un téléobjectif de 48 mégapixels. Cependant, l’analyste réputé de la chaîne d’approvisionnement Apple Ming-Chi Kuo avait précédemment suggéré que cette amélioration pourrait être exclusive au Pro Max.

Jusqu’à 8× de zoom optique

Le nouvel objectif devrait offrir jusqu’à 8× de zoom optique, contre 5× sur les modèles actuels. La nouveauté résiderait dans un objectif mobile, capable de modifier sa longueur focale et de basculer entre 5× et 8× de zoom optique sans recadrage numérique. Cette conception nécessiterait plus de composants et d’espace interne, ce qui expliquerait un module photo plus imposant sur les iPhone 17 Pro.

Comparaison avec l’iPhone 16 Pro

Sur l’iPhone 16 Pro, le téléobjectif de 12 mégapixels possède une longueur focale fixe de 120 mm et permet un zoom optique jusqu’à 5×. Apple mentionne aussi un zoom 2×, mais celui-ci utilise en réalité un recadrage du capteur de l’appareil photo principal.

Une fuite crédible mais pas infaillible

Instant Digital a déjà révélé avec justesse certaines informations, comme la finition jaune de l’iPhone 14 ou encore le bracelet milanais en titane de l’Apple Watch Ultra 2. Toutefois, son historique n’est pas parfait, ce qui invite à la prudence.

Apple devrait présenter officiellement la gamme iPhone 17 dans moins d’un mois.