Apple prévoit de lancer un compagnon robotique virtuel en 2027

Apple prépare le lancement d’un robot de table interactif en 2027, rapporte Bloomberg. L’appareil prendrait la forme d’un écran de 7 pouces façon iPad, monté sur un bras articulé capable de pivoter et de s’étendre d’environ 15 cm dans toutes les directions, afin que le robot puisse se repositionner face à l’utilisateur. En interne, certains employés l’auraient déjà surnommé la “lampe Pixar”.

Un compagnon IA au quotidien

Le robot serait conçu comme une version plus interactive de l’iPhone ou de l’iPad, un compagnon basé sur l’intelligence artificielle. Apple développerait une nouvelle version de Siri, capable de mémoriser des informations et de mener de véritables conversations.

Le robot disposerait aussi d’une “personnalité visuelle”, avec des tests en cours autour d’une version animée du logo Finder pour représenter Siri.

Comme l’explique Bloomberg :

L’idée est que l’appareil agisse comme une personne dans la pièce. Il pourrait interrompre une discussion entre amis sur des projets de dîner, par exemple, pour suggérer des restaurants à proximité ou des recettes pertinentes. Il est également conçu pour participer à des échanges afin de planifier un voyage ou accomplir des tâches — à la manière du mode vocal d’OpenAI.

Des fonctionnalités avancées

Le robot prendrait en charge les appels FaceTime, avec un système similaire à Center Stage, lui permettant de se déplacer pour suivre les personnes dans la pièce. Apple envisagerait aussi une option de contrôle par joystick, permettant d’orienter l’écran pour montrer différents angles de la pièce lors d’un appel vidéo.

Un projet encore en développement

Le robot n’est pour l’instant qu’au stade de prototype. Des décisions finales, comme le design visuel de Siri, n’ont pas encore été arrêtées. Apple vise un lancement en 2027, mais les projets de ce type ont déjà été retardés par le passé.

Parallèlement, Apple travaillerait aussi sur un robot mobile équipé de roues et d’un bras mécanique, pensé pour des usages en usine ou en magasin.