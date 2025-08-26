Une fuite confirme l’arrivée d’un iPad d’entrée de gamme avec puce A18

Apple travaille sur un nouvel iPad abordable équipé de la puce A18, selon des références découvertes dans du code partagé par erreur par la firme.

Un lancement attendu en 2026

Cette découverte s’appuie sur un précédent rapport de Bloomberg, qui indiquait qu’Apple prévoit de lancer un iPad d’entrée de gamme de 12ᵉ génération au printemps 2026. L’appareil devrait conserver son design actuel tout en profitant d’un processeur plus rapide.

Un bond de performance grâce à la puce A18

L’actuel iPad de 11 pouces embarque une puce A16 et est proposé à partir de 349 $. La puce A18, déjà présente dans les iPhone 16e, iPhone 16 et iPhone 16 Plus, offrira un gain de puissance considérable par rapport à l’A16, introduite avec l’iPhone 14 Pro.

Elle intègre notamment un Neural Engine à 16 cœurs, pensé pour les tâches d’intelligence artificielle, ce qui permettrait d’activer les fonctions Apple Intelligence même sur ce modèle abordable.

Une mise à jour régulière des modèles d’entrée de gamme

Le dernier iPad d’entrée de gamme a été lancé en mars 2024. Apple renouvelle généralement ce modèle chaque année dans la première moitié de l’année, bien que le calendrier exact puisse varier.