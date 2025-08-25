L’iPhone 17 Pro va-t-il vraiment mettre fin à 8 ans de stabilité tarifaire chez Apple ?

Le futur iPhone 17 Pro pourrait être plus cher que l’iPhone 16 Pro, selon plusieurs leakers et analystes. Mais cette hausse est-elle réellement crédible ?

Une rumeur qui revient chaque année

Les spéculations autour d’une augmentation de prix ne sont pas nouvelles. Elles avaient déjà circulé pour l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 16 Pro.

Un leaker fiable sur Weibo affirme cette fois que l’iPhone 17 Pro de 6,3 pouces débuterait à 1 049 $ avec 256 Go de stockage, contre 999 $ avec 128 Go pour l’iPhone 16 Pro.

Une rupture après 8 ans à 999 $

Depuis l’iPhone X en 2017, Apple a toujours proposé au moins un modèle Pro ou équivalent à 999 $ aux États-Unis. L’iPhone 17 Pro viendrait donc rompre une stabilité tarifaire de 8 ans.

Voici les prix de départ aux États-Unis :

iPhone X : 999 $

iPhone XS : 999 $

iPhone 11 Pro : 999 $

iPhone 12 Pro : 999 $

iPhone 13 Pro : 999 $

iPhone 14 Pro : 999 $

iPhone 15 Pro : 999 $

iPhone 16 Pro : 999 $

iPhone 17 Pro : 1 049 $?

Vraie hausse ou repositionnement ?

Certains pourraient affirmer qu’il ne s’agit pas d’une véritable hausse, puisque la version 256 Go coûterait en fait 50 $ de moins qu’aujourd’hui. En revanche, les clients qui ne veulent pas dépasser 999 $ perdraient cette option. Apple avait déjà suscité le débat en supprimant la version 128 Go du Pro Max avec l’iPhone 15 Pro Max.

Une hausse plausible mais pas encore certaine

Jusqu’ici, Apple a déjoué ces rumeurs année après année, mais rien ne dure éternellement. Si la barre des 999 $ venait à être franchie, cela pourrait s’expliquer par la combinaison inflation + tarifs douaniers récents, même si Apple ne le reconnaîtrait sans doute pas publiquement.

Pour l’instant, c’est une situation de type « voir pour croire ». Rendez-vous le mois prochain pour avoir la réponse.