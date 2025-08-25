iPhone 17e : nouveau design, Dynamic Island et plus encore ?

L’iPhone 17e bénéficiera de plusieurs améliorations, dont l’arrivée de la Dynamic Island et un nouveau design, selon le leaker bien connu Digital Chat Station sur Weibo.

Un design modernisé et la puce A19

D’après les informations issues de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, l’iPhone 17e adopterait un nouveau design industriel, la Dynamic Island et la puce A19.

À titre de comparaison, l’actuel iPhone 16e conserve une encoche classique, similaire à celle des iPhone 13 et iPhone 14, et intègre la puce A18.

Caractéristiques attendues

L’iPhone 17e conserverait un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un capteur frontal de 12 mégapixels, Face ID, et un appareil photo arrière de 48 mégapixels.

Selon le leaker, son prix attractif restera l’argument majeur de ce modèle.

Inspiré de l’iPhone 15 ?

L’iPhone 16e reprend le design de l’iPhone 14 (2022). Il est donc probable que l’iPhone 17e s’inspire de l’iPhone 15 (2023), qui a introduit la Dynamic Island et un châssis plus arrondi.

Un lancement prévu pour 2026

Des sources fiables comme Ming-Chi Kuo, Mark Gurman de Bloomberg et The Elec en Corée confirment que l’iPhone 17e devrait arriver début 2026.

Digital Chat Station a déjà fait ses preuves par le passé, notamment en révélant avec précision le capteur 48 Mpx plus petit des iPhone 15 et 15 Plus par rapport aux modèles Pro, ainsi que le design des écrans de l’iPhone 12 dès 2020.