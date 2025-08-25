Du code d’Apple confirme un Vision Pro avec puce M5

Apple travaille sur une nouvelle génération de Vision Pro équipée d’une puce M5, selon du code partagé par erreur et découvert par Aaron Perris pour MacRumors.

Des rumeurs contradictoires sur la puce

Depuis l’an dernier, les rumeurs évoquent un Vision Pro 2 doté d’une puce M-series plus récente, mais l’incertitude portait sur le modèle exact.

L’analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu’il embarquerait une puce M5 .

. Mark Gurman de Bloomberg pensait plutôt à une puce M4, déjà utilisée dans le dernier MacBook Air et l’iPad Pro.

Ce code d’Apple vient confirmer la thèse d’un Vision Pro alimenté par la puce M5.

Peu de changements matériels attendus

En dehors de cette nouvelle puce, la prochaine version du Vision Pro ne devrait pas présenter de changements de design majeurs ni de mises à jour matérielles importantes. Toutefois, un nouveau système de sangle pourrait être proposé, afin de le rendre plus confortable à porter sur de longues durées.

Lancement possible fin 2025

Selon les informations disponibles, le Vision Pro 2 avec puce M5 pourrait arriver dès la fin 2025.