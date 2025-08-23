iOS 26 bêta 6 : la traduction en direct arrive sur les AirPods

Une fonction de Live Translation en face à face pourrait bientôt être disponible sur les AirPods, selon des éléments visuels découverts dans la bêta 6 d’iOS 26.

Une activation par geste

Une image montre les AirPods entourés du mot Hello traduit en plusieurs langues, avec l’indication que la fonction serait activée par un double appui. Le fichier est d’ailleurs nommé Translate, ce qui suggère clairement l’ajout d’un geste dédié pour lancer la traduction en direct.

Une rumeur déjà évoquée

9to5Mac a été le premier à rapporter cette découverte, confirmée ensuite par l’analyse des fichiers de l’app Traduire dans la dernière bêta. Avant même iOS 26, Mark Gurman de Bloomberg avait annoncé que les AirPods recevraient une fonction de traduction pour les conversations en personne, et il semble qu’Apple se prépare à la déployer bientôt.

Une extension logique des fonctionnalités existantes

iOS 26 propose déjà la traduction en direct dans l’app Téléphone, Messages et FaceTime. Étendre cette capacité aux AirPods apparaît donc comme une évolution naturelle.

Compatibilité prévue

D’après les images, la fonction serait compatible avec les AirPods Pro 2 et les AirPods 4. Comme les autres fonctions de traduction en direct sont liées à Apple Intelligence, cette nouveauté pourrait nécessiter un iPhone compatible avec Apple Intelligence.