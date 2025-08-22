Sony augmente le prix de la PlayStation 5 aux États-Unis

Sony a surpris en annonçant une hausse immédiate des prix de la PlayStation 5 aux États-Unis. Chaque modèle voit son tarif grimper de 50 dollars, une décision que l’entreprise justifie par un « environnement économique difficile ». Sans entrer dans les détails, Sony fait probablement référence aux droits de douane mis en place sous l’administration Trump, qui continuent de peser sur les importations.

Déjà une hausse en Europe

Voici les nouveaux prix appliqués dès le 21 août :

PlayStation 5 : 549,99 $ (au lieu de 499,99 $)

: 549,99 $ (au lieu de 499,99 $) PlayStation 5 Digital Edition : 499,99 $ (au lieu de 449,99 $)

: 499,99 $ (au lieu de 449,99 $) PlayStation 5 Pro : 749,99 $ (au lieu de 699,99 $)

À noter que cette hausse concerne uniquement les consoles. Les accessoires comme les manettes DualSense ou le casque Pulse restent au même prix. Sony insiste également sur le fait qu’aucun autre marché n’est pour l’instant concerné, même si la prudence est de mise. L’Europe avait déjà connu une hausse similaire en avril dernier, où la PS5 Digital Edition avait pris 50 € pour atteindre 499,99 €, une hausse justifiée à l’époque par l’inflation et les fluctuations monétaires.

Reste à voir si ce réajustement tarifaire restera limité aux États-Unis ou s’il s’étendra à d’autres régions. Dans tous les cas, il souligne la pression persistante sur l’industrie du jeu vidéo face à la conjoncture économique mondiale, malgré une demande toujours soutenue pour les consoles nouvelle génération.