Les nouveautés des Pixel 10 et 10 Pro de Google

Google vient de récemment dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones. World is Small fait le point.

Le Pixel 10 Pro marque une étape importante dans la stratégie de Google avec une mise à jour matérielle et logicielle ambitieuse.

Au cœur de l’appareil, le processeur Tensor G5, premier SoC Google produit par TSMC, apporte un gain de puissance CPU de 34 % et une amélioration de 60 % des performances en intelligence artificielle. Côté recharge, la nouveauté s’appelle Pixelsnap, un système magnétique compatible Qi2. Tous les modèles montent jusqu’à 15 W, mais seul le Pro XL grimpe à 25 W.

Triple caméra

En photo, le Pixel 10 Pro conserve sa triple caméra (50 MP principal, 48 MP ultra grand-angle, 48 MP téléobjectif 5x). Le modèle de base accueille enfin un téléobjectif, tandis que le Pro Fold dispose d’un module légèrement différent.

Mais la grande nouveauté est logicielle, avec l’intégration d’outils d’IA générative. Le Pro Res Zoom exploite un modèle de diffusion latent pour améliorer les clichés jusqu’à 100x, sans déformer les visages et avec marquage C2PA attestant des modifications.

Le Camera Coach guide l’utilisateur en temps réel, tandis que Magic Cue anticipe des textes ou infos contextuelles depuis Gmail ou Messages, toujours en local pour préserver la confidentialité.

La gamme se distingue peu en dehors de la photo et de l’écran. Le Pixel 10 dispose de 12 Go de RAM contre 16 Go pour les autres modèles, ainsi que d’une batterie légèrement supérieure à celle du Pro. Le Pro XL monte à 6,8 pouces, tandis que le Pro Fold propose un double écran dont une dalle interne LTPO OLED de 8 pouces. Côté connectivité, tous sauf le Pixel 10 bénéficient du WiFi 7.

Bonne nouvelle : les tarifs restent stables. Le Pixel 10 démarre à 799 dollars (899€ en Europe), le Pixel 10 Pro à 999 dollars (1099 €), et le Pro XL à 1 199 dollars (1299 €). Le Pro Fold, modèle le plus ambitieux, s’affiche dès 1 899 dollars (1899 €).