Google étend son Mode IA dans 180 pays… mais pas en Europe

Google vient d’annoncer l’expansion massive de son Mode IA, désormais disponible dans 180 pays et territoires.

Déjà lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, ce mode transforme la recherche en une expérience conversationnelle, animée par le modèle Gemini. Fait notable, l’Union européenne est exclue du déploiement, probablement en raison des contraintes réglementaires imposées par le Digital Markets Act.

Capacités “agentiques”

Ce déploiement s’accompagne de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent partager une conversation via un lien spécifique, permettant à d’autres de la reprendre et de poursuivre l’échange. Ces liens, contrôlables et révocables à tout moment, offrent une dimension collaborative aux recherches.

Autre ajout, le Mode IA devient plus contextuel avec des recommandations personnalisées. À partir de vos préférences implicites ou de votre historique, il peut suggérer des restaurants adaptés à vos goûts, un exemple concret de la personnalisation qui sera étendue à d’autres domaines.

La nouveauté la plus ambitieuse réside toutefois dans l’intégration de capacités dites « agentiques ». Grâce au Project Mariner, le Mode IA ne se limite plus à fournir des informations : il peut effectuer des tâches complexes, comme réserver un restaurant.

L’agent interprète les critères précis d’une requête (date, heure, type de cuisine), consulte en temps réel des plateformes partenaires comme OpenTable ou Resy, puis propose des options prêtes à être validées. Pour l’instant, cette fonctionnalité est réservée aux abonnés Google AI Ultra aux États-Unis, une offre premium facturée 274,99 €/mois.

Google prévoit déjà d’étendre ces fonctions à d’autres services comme les rendez-vous médicaux ou les billets d’événements en partenariat avec Ticketmaster et StubHub. Avec cette mise à jour, le moteur de recherche évolue d’un outil d’information vers une véritable plateforme transactionnelle, capable de remplacer la visite directe de sites tiers.

Les entreprises de services devront donc adapter leurs données structurées et profils Google Business pour rester visibles. Google insiste néanmoins sur le maintien du contrôle utilisateur, avec des réglages de confidentialité accessibles depuis le compte personnel.