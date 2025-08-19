Le trafic des sites pornos est en chute libre au Royaume-Uni après la vérification d’âge

Depuis le 25 juillet 2025, l’entrée en vigueur au Royaume-Uni des nouvelles règles de vérification d’âge, imposées par l’Online Safety Act, bouleverse profondément la consommation de contenus pour adultes. En deux semaines seulement, le trafic des grands sites pornographiques s’est effondré.

Selon Similarweb, Pornhub, numéro un du secteur, a enregistré une chute de 47 % de sa fréquentation, passant de 3,2 millions de visites quotidiennes en juillet à environ 2 millions début août. Des plateformes comme XVideos ont connu une baisse similaire, tandis qu’OnlyFans a vu son trafic reculer de plus de 10 %.

Nouvelles obligations

Les nouvelles obligations imposent des contrôles stricts de l’âge, via des solutions comme la carte bancaire, la reconnaissance faciale ou la vérification par pièce d’identité.

L’Ofcom, chargé de l’application de la loi, rappelle que près de 14 millions de Britanniques consomment du contenu pornographique en ligne et que ces mesures visent avant tout à protéger les mineurs. En France, une régulation comparable a déjà conduit Pornhub à bloquer l’accès à ses services depuis le 15 juillet.

Mais cette régulation entraîne des effets secondaires inattendus. Alors que les grands sites conformes voient leur audience chuter, des plateformes moins régulées constatent au contraire une hausse de fréquentation.

En parallèle, l’usage des VPN explose. Dès le 25 juillet, Proton VPN a enregistré une hausse de 1400 % des inscriptions au Royaume-Uni, et ces applications se sont hissées en tête des téléchargements sur l’App Store d’Apple. Ces outils permettent aux internautes de contourner les restrictions en se connectant depuis l’étranger, compliquant l’évaluation réelle du trafic.

Si le secrétaire à la Technologie, Peter Kyle, qualifie cette loi de « plus grande avancée pour la sécurité des enfants depuis la création d’Internet », certains experts craignent un effet pervers : un basculement d’utilisateurs vers des sites non régulés, voire des contenus extrêmes sur le dark web.