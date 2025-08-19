ChatGPT Go, l’abonnement IA à 4 euros, prépare son arrivée

OpenAI prépare le lancement de ChatGPT Go, un nouvel abonnement à prix réduit révélé par une fuite dans le code de son site. Alors qu’il semblait initialement réservé à certains pays comme l’Inde, ce forfait sera finalement accessible dans le monde entier, y compris en Europe, au tarif de 4 euros par mois.

L’information a été repérée par Tibor Blaho, qui a découvert des références à ChatGPT Go avec plusieurs devises, dont l’euro, confirmant une commercialisation globale. En Europe, son prix sera environ six fois inférieur à celui de ChatGPT Plus, actuellement proposé à 23 euros.

Avantages notables

Avec une telle différence, OpenAI espère séduire les utilisateurs rebutés par les coûts des offres existantes, comme ChatGPT Plus ou ChatGPT Pro, facturé 200 dollars mensuels.

ChatGPT Go reprendra toutes les fonctionnalités gratuites déjà disponibles, mais avec des avantages notables : un quota de requêtes élargi, la possibilité d’envoyer davantage de fichiers, une capacité accrue pour générer des images avec DALL·E, ainsi qu’une meilleure analyse des données complexes.

L’abonnement donnera aussi accès à GPT-5, mais avec des fonctions de recherche un peu plus limitées que dans les formules supérieures. Autre atout, il proposera une mémoire prolongée, permettant des interactions plus fluides et personnalisées au fil du temps.

Même si OpenAI n’a pas encore communiqué officiellement sur ce forfait, la présence d’éléments dans le code laisse penser à un lancement proche, probablement dans les prochaines semaines. Cette nouvelle offre s’inscrit dans une volonté de rendre l’intelligence artificielle plus accessible au plus grand nombre et de répondre aux critiques récurrentes sur les tarifs élevés de l’entreprise.