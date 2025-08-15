iPhone 17 Pro : un stockage minimum de 256 Go ?

L’iPhone 17 Pro pourrait proposer 256 Go de stockage de base, accompagné d’une hausse de prix de 50 dollars sur toute la gamme cette année, selon le leaker Instant Digital sur Weibo.

Maquette d’iPhone 17 Pro Bleu Ciel

Une augmentation de prix attendue

Dans un nouveau post, Instant Digital a rappelé les rumeurs selon lesquelles la gamme iPhone 17 serait présentée le mardi 9 septembre avec une augmentation de 50 dollars par modèle. L’iPhone 16, 16 Plus et 16 Pro démarrent actuellement avec 128 Go de stockage, tandis que le 16 Pro Max commence à 256 Go. Leurs prix débutent à 799 $, 899 $, 999 $ et 1 199 $.

En juillet, la société Jefferies avait indiqué qu’Apple prévoyait cette hausse afin de compenser l’augmentation du coût des composants et les taxes d’importation en Chine. Si la stratégie tarifaire se maintient, les prix pourraient passer à 849 $ pour l’iPhone 17, 949 $ pour l’iPhone 17 Air, 1 049 $ pour l’iPhone 17 Pro et 1 249 $ pour l’iPhone 17 Pro Max.

Un alignement avec le Pro Max

Porter la capacité de base du 17 Pro à 256 Go, comme le Pro Max, pourrait aider Apple à justifier la hausse tarifaire, tout en représentant une réduction effective de 50 $ par rapport à l’iPhone 16 Pro en 256 Go aujourd’hui. Cela contribuerait aussi à simplifier la gamme.

Un positionnement soutenu par de nouvelles fonctionnalités

En mai, The Wall Street Journal rapportait déjà qu’Apple envisageait d’augmenter les prix de ses prochains iPhone 17, tout en associant ces hausses à de nouvelles fonctionnalités et à un design renouvelé pour convaincre les consommateurs, plutôt que de les justifier uniquement par les taxes douanières.