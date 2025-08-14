L’Apple TV 2025 serait dotée d’une puce A17 Pro

Des rumeurs indiquent qu’Apple prépare une nouvelle version de l’Apple TV, dont le lancement est prévu plus tard cette année. Des informations trouvées dans le code d’Apple révèlent qu’elle serait équipée de la puce A17 Pro.

L’Apple TV 4K

Une confirmation sur le choix du processeur

Plusieurs rumeurs évoquaient déjà l’arrivée d’une nouvelle Apple TV en 2025 avec un processeur de la série A, mais sans précision sur le modèle. On sait désormais que ce sera l’A17 Pro, conçue initialement pour les iPhone 15 Pro et toujours utilisée dans l’iPad mini 7.

Un bond de performances attendu

L’actuelle Apple TV 4K utilise la puce A15 Bionic. Passer à l’A17 Pro permettra d’importantes améliorations de performance, avec la compatibilité Apple Intelligence et la possibilité de faire tourner des jeux de qualité console avec des effets graphiques avancés.

Autres nouveautés possibles

Peu d’informations circulent sur le reste des caractéristiques, mais la nouvelle Apple TV pourrait intégrer une puce Bluetooth et Wi-Fi conçue par Apple. Elle pourrait être présentée en septembre aux côtés des nouveaux iPhone, ou être lancée plus tard en 2025.