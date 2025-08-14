iPhone 17 Air : une batterie de 2,49 mm d’épaisseur, la moitié de celle du 17 Pro

La batterie interne de l’iPhone 17 Air ne ferait que 2,49 mm d’épaisseur, soit environ deux fois plus fine que celle de l’iPhone 17 Pro, selon de nouvelles informations et images venues de Corée.

Batterie supposée de l’iPhone 17 Air (à gauche) face à celle de l’iPhone 17 Pro

Une batterie fine et légère

Sur le blog coréen Naver, le compte yeux1122 a publié une image montrant la batterie de l’iPhone 17 Air à côté de celle du 17 Pro. Ce même compte avait déjà affirmé que la capacité de l’Air serait de 2 800 mAh, tandis qu’un leaker chinois a indiqué qu’elle resterait sous les 3 000 mAh.

Aucune donnée n’a encore filtré pour la capacité du 17 Pro, mais le 17 Pro Max atteindrait ou dépasserait les 5 000 mAh. Pour comparaison, certains modèles d’iPhone 12 et 13 étaient les derniers à afficher des capacités inférieures ou égales à 3 000 mAh. Les batteries d’iPhone ayant généralement la même tension, la comparaison en mAh reste pertinente.

En mai, yeux1122 avait aussi indiqué que l’iPhone 17 Air, avec son écran de 6,6 pouces, pèserait environ 145 g, soit un poids proche de l’iPhone SE 2 (148 g) ou de l’iPhone 13 mini (141 g). L’appareil mesurerait 5,5 mm d’épaisseur, ce qui en ferait l’iPhone le plus fin jamais conçu.

Nouvelles technologies de batterie

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone 17 Air embarquerait une batterie à haute densité. Un rapport asiatique suggère même qu’il pourrait être le premier iPhone à adopter la technologie de batterie à anode en silicium, Apple ayant confié la production à son fournisseur TDK, avec des livraisons prévues avant fin juin.

Des performances d’autonomie incertaines

Les avis divergent sur l’autonomie réelle du 17 Air. Wayne Ma de The Information estime que la durée de vie de la batterie serait moins bonne que celle des modèles précédents. Les tests internes d’Apple indiqueraient que 60 à 70 % des utilisateurs pourraient tenir une journée complète sans recharge, contre 80 à 90 % pour les autres iPhone. Pour compenser, Apple prévoirait de lancer une coque-batterie en accessoire optionnel.

À l’inverse, Mark Gurman de Bloomberg se montre plus optimiste, affirmant que l’autonomie serait équivalente à celle des iPhone actuels grâce à des optimisations matérielles et logicielles.

Un design optimisé pour l’autonomie

L’iPhone 17 Air intégrerait également le modem économe C1 et n’aurait pas de capteur Ultra Grand-angle, ce qui pourrait libérer plus d’espace interne pour agrandir la batterie. L’appareil devrait remplacer le modèle Plus dans la gamme iPhone 17, avec un lancement attendu mi-septembre selon le calendrier habituel d’Apple.