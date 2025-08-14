ChatGPT rétablit le choix des modèles après les critiques sur GPT-5

Le lancement de GPT-5, présenté comme une avancée majeure pour simplifier l’usage de ChatGPT, n’a pas entièrement convaincu. OpenAI voulait supprimer le menu complexe de choix des modèles en intégrant un routeur automatique chargé de sélectionner la meilleure approche pour chaque requête.

Mais face aux critiques, l’entreprise a ajouté trois modes distincts : Auto, qui laisse le routeur décider ; Fast, pour des réponses rapides ; et Thinking, pour des réponses plus détaillées adaptées aux tâches complexes. Ces options redonnent aux utilisateurs un certain contrôle, signe que le système entièrement automatisé ne répondait pas à toutes les attentes.

Vif mécontentement

Le retrait soudain de modèles appréciés comme GPT-4o, GPT-4.1 et o3 lors du lancement a provoqué un vif mécontentement.

Nombreux sont ceux qui étaient attachés au style et au ton spécifiques de ces versions. OpenAI a donc rétabli GPT-4o comme option par défaut pour les abonnés payants et a permis d’accéder à GPT-4.1 et o3 dans les paramètres. Sam Altman a promis qu’un éventuel retrait futur de GPT-4o serait précédé d’un large préavis pour éviter un nouvel épisode de frustration.

OpenAI reconnaît désormais que les utilisateurs veulent plus de personnalisation dans ChatGPT. Une mise à jour de la personnalité de GPT-5 est en préparation, avec un ton plus chaleureux que l’actuel mais moins agaçant, selon Altman, que celui de GPT-4o. L’entreprise souhaite aussi offrir davantage de réglages individuels afin d’adapter au mieux le style et le ton des réponses.

Ces changements, bien que réactifs, illustrent la difficulté de concilier innovation et attentes variées. GPT-5 devait simplifier l’expérience, mais le retour du sélecteur de modèles et des versions précédentes montre que la flexibilité reste indispensable pour satisfaire une communauté d’utilisateurs aux préférences très diverses.