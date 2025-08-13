L’iPhone 18 pliable attendu pour septembre 2026, selon JPMorgan

Apple devrait lancer son premier iPhone pliable en septembre 2026, dans le cadre de la gamme iPhone 18, selon JPMorgan.

Un lancement stratégique après une année plus calme

Dans une note de recherche destinée aux investisseurs, la banque confirme les rumeurs de plus en plus nombreuses autour d’un lancement l’année prochaine. La gamme iPhone 17 offrirait peu d’évolutions marquantes, ce qui recentrerait l’attention des investisseurs sur les modèles prévus en 2026.

Un produit premium au fort potentiel

Le premier iPhone 18 pliable serait vendu 1 999 dollars et représenterait une opportunité de marché de 65 milliards de dollars pour Apple, avec un impact positif sur les bénéfices à moyen terme. JPMorgan prévoit des ventes d’environ 45 millions d’unités d’ici 2028, après un démarrage à quelques dizaines de millions d’unités en 2027. Actuellement, les ventes de smartphones pliables sont estimées à 19 millions d’unités pour 2025, mais l’arrivée d’Apple devrait avoir un impact majeur sur ce marché.

Un design pliable haut de gamme

Selon les rumeurs, l’iPhone 18 pliable adopterait un format livre à pliage interne avec un écran principal de 7,8 pouces sans pli visible, un écran externe de 5,5 pouces, un châssis en titane, une charnière renforcée au Liquid Metal, deux appareils photo arrière et Touch ID en remplacement de Face ID.