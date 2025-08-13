Comme ChatGPT, Claude devient quasi gratuit pour le gouvernement américain

Anthropic a frappé un grand coup dans la course à l’IA gouvernementale. Quelques jours après qu’OpenAI a annoncé la mise à disposition de ChatGPT Enterprise pour un dollar par an aux agences de l’exécutif américain, l’entreprise derrière Claude a dévoilé une offre encore plus vaste. Elle propose ses modèles non seulement à l’exécutif, mais aussi aux branches législative et judiciaire des États-Unis, toujours pour un dollar symbolique et pour une durée d’un an.

L’initiative intervient alors qu’Anthropic, OpenAI et Google DeepMind viennent d’intégrer la liste des fournisseurs d’IA approuvés par la General Services Administration, leur ouvrant la porte des agences fédérales civiles.

Stratégie agressive

Anthropic assume clairement sa volonté d’élargir son influence dans le secteur public, en répondant à la stratégie agressive de prix d’OpenAI. L’entreprise justifie cette démarche par la nécessité de rendre accessibles au secteur public américain les capacités d’IA les plus avancées, tout en respectant des normes de sécurité strictes.

Elle souhaite ainsi soutenir des missions allant de la recherche scientifique à l’amélioration des services aux citoyens.

L’offre comprend deux versions de Claude : Claude for Enterprise et Claude for Government. Cette dernière est adaptée aux charges de travail conformes à la norme FedRAMP High, permettant de traiter en toute sécurité des données sensibles non classifiées.

Anthropic prévoit également un accompagnement technique pour faciliter l’intégration de l’IA dans les processus des agences.

Au-delà de cette proposition, Anthropic bénéficie, aux côtés d’OpenAI, xAI et Google, d’un financement pouvant atteindre 200 millions de dollars du Département de la Défense pour développer des applications liées à la sécurité nationale.

Mais ses ambitions s’étendent aussi à des domaines civils, comme la recherche et la santé. Claude est déjà employé par le Lawrence Livermore National Laboratory pour accélérer les découvertes scientifiques et par le département de la Santé du district de Columbia pour améliorer l’accès multilingue aux services médicaux.