Sony assure que ses smartphones Xperia restent « très importants »

Malgré sa faible part de marché mondiale, Sony continue de défendre sa gamme de smartphones Xperia, jugée « très importante » par l’entreprise.

Lors de la présentation récente de ses résultats financiers, Lin Tao, directeur financier, a rappelé que la technologie de communication, cœur des Xperia, est cultivée par Sony depuis longtemps et qu’elle conserve une valeur stratégique.

Perte de terrain

Il a toutefois précisé que ces compétences s’étendent à d’autres domaines que le smartphone. Cette déclaration survient alors que la marque a perdu du terrain sur son marché domestique, s’est largement retirée des États-Unis et a cessé de fabriquer elle-même ses appareils plus tôt cette année.

Les Xperia occupent une place marginale dans l’univers très compétitif des smartphones, dominé par Apple et Samsung.

Des rumeurs évoquent même un recul de la présence de Sony en Europe, mais la firme affirme vouloir « continuer à nourrir » la gamme. Cette détermination s’inscrit dans une vision à long terme, malgré des ventes qui peinent à progresser.

Pour résister, Sony mise sur ses atouts technologiques et son expertise dans les systèmes de communication, un domaine où elle a bâti une solide réputation. Bien que la production soit désormais externalisée, l’entreprise maintient ses investissements dans ce secteur stratégique. L’avenir des Xperia reste flou, mais leur maintien dans le catalogue reflète la volonté de Sony d’intégrer ses smartphones dans un écosystème plus large, où leurs technologies peuvent servir de levier pour d’autres produits et innovations.