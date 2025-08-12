Nvidia et AMD verseront au gouvernement américain 15% de leurs revenus pour certaines puces IA

Nvidia et AMD ont conclu un accord inédit avec le gouvernement américain, prévoyant de reverser 15 % de leurs revenus issus des ventes de puces d’intelligence artificielle en Chine.

Révélé par le Financial Times, cet arrangement s’inscrit dans un contexte de tensions technologiques persistantes entre Washington et Pékin.

Mercredi dernier, lors d’une rencontre à la Maison Blanche, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a négocié avec Donald Trump un partage des recettes générées par les puces H20, conçues pour l’IA et destinées au marché chinois. AMD appliquera la même règle pour ses puces MI308, jusque-là interdites d’exportation vers la Chine.

Deux milliards de dollars

Selon le New York Times, l’accord pourrait rapporter plus de 2 milliards de dollars au Trésor américain, Nvidia visant plus de 15 milliards de dollars de ventes de H20 d’ici fin 2025 et AMD environ 800 millions.

Nvidia, récemment devenue la première entreprise à dépasser 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, occupe une position centrale dans l’essor mondial de l’IA.

Ses puces H20, moins puissantes que celles réservées aux alliés de Washington, restent essentielles pour les entreprises chinoises. Après un durcissement des restrictions en avril, les États-Unis ont assoupli leurs règles en juillet, permettant à Nvidia puis à AMD de reprendre leurs ventes en Chine.

Cet accord survient alors que Donald Trump a annoncé son intention d’instaurer une taxe de 100 % sur les importations de semi-conducteurs, sans calendrier précis.

Le partage de revenus est perçu par certains comme une alternative aux interdictions totales, mais suscite des critiques. Pour Alasdair Phillips-Robins, ex-conseiller au Département du Commerce, cette décision reviendrait à troquer des garanties de sécurité nationale contre un gain fiscal.

Pris entre impératifs économiques et considérations géopolitiques, Nvidia et AMD devront désormais composer avec un dispositif qui pourrait redéfinir leurs relations avec le gouvernement américain et le marché chinois, tout en accentuant leur rôle dans la rivalité technologique entre les deux puissances.