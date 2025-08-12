Le Japon veut lancer ses taxis volants dès 2027

La compagnie aérienne japonaise ANA s’allie à la start-up californienne Joby Aviation pour lancer dès 2027 une flotte de taxis volants électriques au Japon.

Cette coentreprise prévoit le déploiement de plus de 100 appareils à cinq places, capables d’atteindre 320 km/h et de transporter un pilote et quatre passagers. L’objectif est de réduire drastiquement les temps de trajet, notamment entre le centre de Tokyo et les aéroports de Narita et Haneda.

Décollage vertical

Alors qu’un déplacement en voiture ou en train dépasse souvent une heure, ces engins pourraient accomplir le trajet en seulement 15 minutes.

Fonctionnant selon un principe de décollage vertical similaire aux hélicoptères avant de passer en vol horizontal, les taxis volants de Joby promettent un impact sonore minimal et zéro émission en phase d’exploitation.

Pour Koji Shibata, PDG d’ANA, cette initiative va « révolutionner notre mobilité aérienne », tandis que JoeBen Bevirt, PDG de Joby, considère le Japon comme un terrain idéal, mêlant tradition, savoir-faire et ambition technologique. Une démonstration publique est déjà prévue à l’Exposition universelle d’Osaka en octobre, étape clé vers le lancement officiel.

Ce projet s’inscrit dans un secteur des taxis volants en pleine mutation, où les succès et les échecs s’enchaînent. Volocopter, start-up allemande autrefois prometteuse, a récemment fait faillite après l’échec de la certification de son moteur pour des vols d’essai aux Jeux olympiques de Paris 2024.

En se positionnant dès maintenant, ANA et Joby entendent placer le Japon à l’avant-garde de la mobilité aérienne durable. Leur vision conjugue innovation technologique et respect de l’environnement, tout en offrant une alternative rapide, silencieuse et propre aux déplacements urbains et interurbains.