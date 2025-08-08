La PlayStation 5 a dépassé les 80 millions de ventes

Sony confirme sa domination sur le marché des consoles avec 80,3 millions de PlayStation 5 vendues depuis son lancement. Ce chiffre place la PS5 juste derrière la Xbox 360 (84 millions) et la PS3 (87 millions), qu’elle devrait dépasser prochainement.

Selon le dernier rapport financier, 2,5 millions d’unités ont été écoulées au premier trimestre de l’année fiscale 2025, en légère baisse par rapport aux 2,8 millions du trimestre précédent, mais en hausse d’environ 100 000 unités sur un an. Alors que la console fêtera ses cinq ans en novembre, elle se rapproche du cap symbolique des 100 millions atteint par la PS4 en cinq ans et sept mois.

Environnement économique difficile

Sony souligne que « un environnement économique difficile », marqué par l’inflation et les droits de douane, a poussé à augmenter les prix de la PS5 en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande. L’entreprise envisage aussi de déplacer une partie de la production aux États-Unis pour limiter l’impact de ces taxes.

Côté jeux, la performance reste solide avec 66 millions de titres PS4 et PS5 vendus sur le trimestre, dont 7 millions de jeux first-party. C’est 12 millions de plus qu’un an plus tôt. Le dématérialisé bat un record, représentant 83 % des ventes trimestrielles.

Malgré un virage partiel vers les jeux en tant que service, marqué par plusieurs échecs et annulations, Sony conserve un écosystème lucratif.

À l’aube de son cinquième anniversaire, la PS5 s’impose face à ses prédécesseurs et à la concurrence, même si elle ne bénéficie pas du même rythme d’exclusivités que la PS4. L’adoption massive et la stratégie orientée vers le numérique compensent cette différence. Avec l’arrivée de titres majeurs comme GTA 6 en 2026, la console pourrait accélérer vers les 100 millions d’exemplaires, consolidant ainsi la position dominante de Sony dans l’industrie du jeu vidéo.