GTA 6 : Take-Two, maison-mère de Rockstar, évoque le prix

Grand Theft Auto VI sortira le 26 mai 2026, mais son prix reste un mystère. Interrogé par Variety, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, maison-mère de Rockstar Games, a indiqué : « Cette annonce [du prix] sera donc faite par Rockstar en temps voulu. Notre objectif est toujours d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons, c’est pourquoi nous avons toujours pratiqué une tarification variable au sein de l’entreprise. »

Il rappelle que l’industrie lance souvent ses jeux « à un prix élevé, parfois avec des éditions spéciales, puis, au fil du temps, à réduire le prix afin d’élargir le marché global ».

“Expérience exceptionnelle”

Take-Two suit cette logique, mais insiste sur le fait que, « probablement plus que la plupart des autres, nous nous efforçons avant tout de garantir une expérience exceptionnelle, non seulement parce que le jeu en lui-même est excellent, mais aussi parce que les consommateurs ont payé un prix raisonnable pour l’acquérir ».

Les titres AAA atteignent désormais parfois 80 € sur PlayStation, Xbox Series et PC. Certains, comme Mario Kart World sur Nintendo Switch 2, montent même à 90 €, bien qu’il soit possible de trouver des offres plus basses chez certains revendeurs. GTA 6 pourrait donc se situer dans cette fourchette, mais il semble peu probable qu’il dépasse les 100 € comme le craignent certains joueurs.

La stratégie de Rockstar et Take-Two reste claire : vendre un maximum d’exemplaires du jeu pour ensuite générer des revenus supplémentaires grâce au mode Online. GTA Online constitue déjà une source majeure de profits, aux côtés de NBA 2K25, Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online, comme l’a confirmé Take-Two dans ses derniers résultats financiers.

Tout laisse donc penser que le prix de lancement de GTA 6 sera calibré pour séduire un large public, avec l’assurance que le véritable filon financier se jouera dans la durée, grâce à l’écosystème multijoueur.