ChatGPT est (quasiment) gratuit pour le gouvernement américain

OpenAI a annoncé que l’administration fédérale américaine pourra utiliser ChatGPT Enterprise pour un dollar symbolique durant toute l’année 2026, afin de renforcer sa collaboration avec le gouvernement de Donald Trump.

L’offre sera accessible à l’ensemble des employés de la branche exécutive fédérale et s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de la Maison-Blanche, dont l’objectif est de réduire la bureaucratie et de permettre aux fonctionnaires de se concentrer sur le service public.

OpenAI for Government

Cette initiative suit la signature, en juin, d’un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone pour développer des outils d’IA avancés destinés à l’armée, première grande réussite du programme « OpenAI for Government ». Ce programme vise à promouvoir les solutions d’OpenAI auprès des agences fédérales.

Sous la direction de Sam Altman, l’entreprise a modifié ses principes pour autoriser les contrats de défense, marquant un virage stratégique. Altman met désormais en avant « l’exceptionnalisme américain », s’alignant sur les priorités de l’administration Trump. Cette approche rappelle celle d’autres grands acteurs technologiques qui cherchent à renforcer leurs liens avec la présidence depuis la campagne et la réélection de Trump.

En proposant ChatGPT à un coût symbolique, OpenAI veut prouver l’utilité de ses outils pour améliorer l’efficacité administrative et se positionner comme un partenaire central du gouvernement, alors que l’IA s’intègre de plus en plus aux missions civiles et militaires. Toutefois, ce rapprochement avec les contrats de défense pourrait alimenter les débats sur l’éthique et sur la direction que prendra l’entreprise dans les années à venir.