Grok Imagine : le mode Spicy débarque pour générer des images et vidéos sexy

Elon Musk continue de faire parler de lui avec Grok, son intelligence artificielle, en dévoilant une nouvelle fonctionnalité baptisée Grok Imagine. Réservé aux abonnés payants SuperGrok et Premium+ sur X (anciennement Twitter), cet outil permet de générer des images et vidéos à partir de descriptions textuelles, avec plusieurs options de style et de contenu.

L’un des aspects les plus commentés est le mode NSFW, baptisé “Spicy”, qui autorise la création de contenus à connotation sexuelle, y compris des représentations semi-nues, avec peu de filtres visibles.

Modération limitée

Certains résultats sont floutés ou refusés, mais la modération reste limitée, ce qui soulève déjà de nombreuses critiques. Malgré cela, l’outil séduit par sa rapidité : les images s’affichent en quelques secondes, et l’utilisateur peut en faire générer d’autres automatiquement en faisant simplement défiler.

Grok Imagine propose aussi la génération d’images de personnalités publiques, bien que certaines limites soient imposées. Par exemple, une requête absurde ou provocante — comme Donald Trump enceinte — est refusée. L’IA tend à privilégier des interprétations plus neutres lorsqu’elle se heurte à des demandes sensibles ou polémiques.

Elon Musk, fidèle à lui-même, s’est réjoui de l’engouement immédiat autour de cet outil, affirmant que le nombre d’images générées en une journée est passé de 14 à 20 millions, un bond impressionnant qui témoigne à la fois de l’intérêt pour l’outil et de la viralité de ses fonctions les plus controversées.

Grok Imagine s’inscrit donc dans la stratégie de Musk de transformer X en une plateforme complète, mêlant divertissement, information et expérimentation technologique, quitte à flirter avec les limites du raisonnable.