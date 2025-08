L’iPhone 17 Pro doté d’un écran anti-reflet résistant aux rayures ?

Apple aurait résolu les problèmes liés au rendement de production concernant la couche d’écran anti-reflet résistante aux rayures qu’elle souhaite intégrer à certains modèles d’iPhone 17. Désormais, il semblerait que les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max puissent bénéficier de cette technologie améliorée.

Une belle rayure sur un iPhone 16 Pro…

Une source fiable a indiqué à MacRumors que les fournisseurs d’Apple ont réussi à atteindre un rendement suffisamment élevé sur le verre anti-reflet, permettant ainsi une production de masse. La nouvelle technologie d’écran serait donc réservée aux modèles iPhone 17 Pro et Pro Max, excluant ainsi l’iPhone 17 standard et l’iPhone 17 Air.

Un écran anti-reflet et plus résistant aux rayures

Les premières rumeurs sur cette couche d’écran anti-reflet sont apparues en 2024. Elle serait plus résistante aux rayures que le Ceramic Shield actuel, permettant ainsi aux modèles d’iPhone 17 concernés de mieux résister à l’usure quotidienne.

Plus tôt cette année, Apple rencontrait des difficultés à étendre à grande échelle le processus de revêtement de l’écran, menaçant ainsi la disponibilité de cette technologie. L’ajout de cette couche anti-reflet était jugé trop complexe et ralentissait la production. Depuis, le processus aurait été amélioré, rendant à nouveau possible l’intégration de cet écran innovant.

Apple face aux avancées de Samsung

Actuellement, les iPhone disposent d’une couche oléophobe résistante aux empreintes digitales et du Ceramic Shield, mais Apple n’a pas encore vraiment mis l’accent sur l’anti-reflet des écrans d’iPhone comme elle l’a fait pour les écrans d’iPad et de Mac.

Les derniers smartphones de Samsung intègrent le Gorilla Glass Armor, une technologie réduisant jusqu’à 75 % les reflets et améliorant le contraste sous forte luminosité. Apple pourrait donc introduire une fonctionnalité similaire afin de rivaliser avec ces innovations récentes de Samsung.