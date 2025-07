Spotify grimpe à 276 millions d’abonnés payants, mais déçoit sur les finances

Spotify a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025, marqués par une progression notable de 12 % de ses abonnés payants, qui atteignent désormais 276 millions. Le nombre total d’utilisateurs actifs mensuels grimpe à 696 millions, soit une hausse annuelle de 11 %, dépassant les attentes internes en matière d’engagement.

Daniel Ek, fondateur et PDG de la plateforme, salue cette dynamique, soulignant que l’attrait croissant de Spotify bénéficie non seulement aux utilisateurs, mais aussi aux industries de la musique, des podcasts et des livres audio.

Contre-performance

À ce jour, le catalogue comprend 7 millions de podcasts, dont 430 000 en vidéo, ainsi que plus de 350 000 livres audio disponibles à l’achat.

Malgré ces indicateurs positifs, les résultats financiers sont légèrement en retrait par rapport aux prévisions. Le bénéfice d’exploitation atteint 406 millions d’euros, en hausse de 52,6 % sur un an, mais reste inférieur aux 539 millions anticipés.

Cette contre-performance s’explique en grande partie par une augmentation imprévue des charges sociales, qui ont dépassé les prévisions de 98 millions d’euros en raison de la hausse du cours de l’action, ainsi que par une croissance des dépenses salariales et une nouvelle répartition des revenus.

Le chiffre d’affaires s’élève à 4,19 milliards d’euros, soit une progression de 10,1 %, illustrant une croissance solide mais légèrement inférieure aux attentes du marché.

Pour le troisième trimestre, Spotify reste optimiste et prévoit un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros, accompagné d’une hausse des abonnés payants à 281 millions et des utilisateurs mensuels à 710 millions. L’entreprise vise également une marge brute de 31,1 % et un bénéfice d’exploitation de 485 millions d’euros, affirmant sa volonté de consolider son leadership tout en diversifiant ses contenus pour toucher un public toujours plus large.