OpenAI a récemment dévoilé le mode « Étudier et Apprendre » pour ChatGPT, une innovation qui transforme l’usage de l’intelligence artificielle dans l’éducation.

Plutôt que de simplement fournir des réponses, cette nouvelle fonctionnalité vise à développer l’esprit critique des utilisateurs en les impliquant activement dans leur apprentissage.

Méthode interactive

Le chatbot adopte désormais une méthode interactive : il pose des questions, vérifie la compréhension et peut refuser de donner une réponse directe tant que l’utilisateur ne participe pas activement à l’échange. Ce changement marque une évolution majeure dans la manière dont l’IA est utilisée en milieu scolaire, où elle devient un tuteur numérique plutôt qu’un simple outil de recherche.

D’abord disponible pour les utilisateurs gratuits, Plus, Pro et Team, ce mode sera bientôt accessible aux établissements scolaires abonnés via l’offre Edu. Cette initiative répond aux inquiétudes liées à l’impact de l’IA sur les capacités cognitives.

Des études ont montré que les étudiants utilisant ChatGPT pour rédiger des textes présentaient une activité cérébrale plus faible que ceux utilisant des moteurs de recherche ou travaillant sans aide. Ces résultats avaient conduit à des interdictions temporaires dans certaines écoles dès 2022.

Toutefois, la perception de l’IA en éducation a évolué : de plus en plus d’établissements reconnaissent désormais sa place dans le parcours d’apprentissage. Le mode « Étudier et Apprendre » a été conçu en collaboration avec des enseignants, des scientifiques et des pédagogues pour garantir une approche conforme aux meilleures pratiques éducatives.

Il repose sur la méthode socratique et une progression pédagogique structurée, avec des retours personnalisés pour renforcer la compréhension. Malgré ses atouts, le système reste contournable : les étudiants peuvent facilement revenir au mode classique pour obtenir une réponse rapide, ce qui interroge sur sa véritable efficacité à long terme.