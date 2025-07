Sony poursuit Tencent pour son clone du jeu Horizon Zero Dawn

Sony Interactive Entertainment a récemment porté plainte contre Tencent devant un tribunal californien, accusant la firme chinoise d’avoir plagié sa célèbre franchise Horizon avec le jeu à venir Light of Motiram. Relayée par Reuters, cette affaire souligne les tensions croissantes autour de la propriété intellectuelle dans le secteur du jeu vidéo.

Dans sa plainte, Sony affirme que Light of Motiram présente des similitudes flagrantes avec Horizon: Zero Dawn et Horizon: Forbidden West.

Copie intégrale

Selon le géant japonais, le jeu développé par Tencent copie non seulement l’univers post-apocalyptique envahi par des dinosaures mécaniques, mais aussi le style artistique, les environnements (forêts tropicales, déserts, montagnes enneigées), les structures tribales humaines, et même les mécanismes de combat contre les machines.

Sony pointe également des ressemblances troublantes entre les protagonistes féminines : toutes deux sont rousses, adoptent un style vestimentaire tribal quasi identique et utilisent un appareil technologique similaire au Focus d’Aloy, héroïne emblématique des jeux Horizon.

La plainte mentionne des captures d’écran, des commentaires sur Reddit et Steam, ainsi que des articles de presse spécialisée soulignant le caractère dérivé de Light of Motiram.

Fait notable : Tencent aurait approché Sony lors de la Game Developers Conference 2024 pour demander une licence Horizon – demande refusée.

Malgré ce refus initial, Tencent aurait poursuivi le développement de Light of Motiram, puis tenté à nouveau d’obtenir une licence après que Sony a exprimé ses inquiétudes. Ce second refus n’a pas non plus empêché Tencent de continuer sa promotion et ses tests.

Sony réclame jusqu’à 150 000 dollars par œuvre violée, une injonction permanente contre la distribution du jeu, et la destruction de tous les éléments considérés comme contrefaits.