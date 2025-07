iPhone 17 Air : un cadre en titane, contrairement à l’iPhone 17 Pro ?

L’analyste Apple Jeff Pu révèle que le futur iPhone 17 Air serait équipé d’un cadre en titane.

L’iPhone 16 Pro en Titane naturel

Dans une note adressée aux investisseurs via la société de recherche GF Securities cette semaine, Jeff Pu précise également que les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max auront des cadres en aluminium. Ainsi, l’iPhone 17 Air serait apparemment le seul nouveau modèle à adopter un cadre en titane.

Pourquoi Apple opterait pour du titane sur l’iPhone 17 Air ?

Les raisons du choix d’un cadre en titane pour l’iPhone 17 Air restent floues. En effet, l’aluminium est plus léger que le titane, ce qui semblerait mieux convenir à la conception ultra-mince et légère attendue pour ce modèle. Toutefois, le titane est plus robuste que l’aluminium, ce qui pourrait justifier ce choix pour assurer la durabilité du châssis particulièrement fin de l’iPhone 17 Air.

L’année dernière, Ming-Chi Kuo, un autre analyste spécialiste d’Apple, avait affirmé que le cadre de l’iPhone 17 Air pourrait combiner titane et aluminium. Il est donc possible que l’appareil utilise les deux matériaux. Apple pourrait clarifier ce choix lors de son événement consacré à l’iPhone 17 en septembre prochain.

Un changement notable pour l’iPhone 17 Pro

Depuis l’iPhone X en 2017, tous les modèles haut de gamme d’iPhone proposaient des cadres en acier inoxydable ou en titane. Ainsi, le retour à l’aluminium pour les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max constitue une modification notable.

Voici les prévisions précises de Jeff Pu concernant les matériaux utilisés :

iPhone 17 : cadre en aluminium

cadre en aluminium iPhone 17 Air : cadre en titane

cadre en titane iPhone 17 Pro : cadre en aluminium

cadre en aluminium iPhone 17 Pro Max : cadre en aluminium

À titre de comparaison, voici les matériaux utilisés sur la gamme iPhone 16 :