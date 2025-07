RCS, successeur du SMS, va améliorer la qualité audio des messages vocaux

Le GSMA a annoncé aujourd’hui la mise à jour Universal Profile 3.1 pour le protocole RCS, successeur du SMS, apportant plusieurs améliorations notables axées sur la qualité audio et l’expérience utilisateur.

L’un des changements majeurs réside dans la prise en charge complète du codec xHE-AAC, désormais capable d’encoder en plus de décoder, ce qui permet une qualité sonore nettement supérieure pour les messages vocaux et les clips audio envoyés via RCS.

Ajustements techniques

Cette évolution rapproche davantage le protocole des standards établis par des applications comme WhatsApp ou Telegram. Par ailleurs, la mise à jour introduit de nouveaux mécanismes visant à faciliter la connexion des utilisateurs aux services RCS proposés par les opérateurs.

Ces ajustements techniques, bien que peu visibles pour le grand public, promettent une expérience plus fluide dès l’activation du service, favorisant une adoption plus large. D’autres améliorations, moins spectaculaires mais essentielles, accompagnent cette version.

On note un système de signalement de spams plus efficace, un renforcement de la sécurité lors des transferts de fichiers, ainsi que l’intégration de liens profonds, permettant d’initier directement une conversation depuis une page web ou une autre application. Ces ajouts visent à rendre le RCS non seulement plus sécurisé, mais aussi plus moderne et intuitif dans son usage quotidien.

Les utilisateurs devraient observer l’arrivée progressive de ces nouveautés dans des applications comme Google Messages sur Android ou, potentiellement, l’app Messages sur iOS, en fonction de l’adoption de cette nouvelle norme par les fabricants et les opérateurs.

Universal Profile 3.1 constitue ainsi une étape importante pour faire du RCS une véritable alternative aux messageries instantanées dominantes.