Google dévoile Opal, un outil IA pour créer des applications

Google fait une entrée remarquée dans le domaine des outils de codage assisté par intelligence artificielle avec Opal, une nouvelle solution en test via Google Labs.

Dans un secteur en pleine effervescence, où les plateformes simplifient de plus en plus le développement d’applications sans coder, Opal se distingue par sa capacité à transformer de simples descriptions textuelles en mini-applications fonctionnelles.

En quelques mots seulement

L’utilisateur n’a qu’à formuler en quelques mots ce qu’il souhaite créer, et l’outil génère automatiquement une application grâce à plusieurs modèles d’IA développés par Google. Une galerie d’exemples permet également de s’inspirer de projets existants et de les adapter.

Opal propose ensuite un éditeur visuel qui présente le flux de travail de l’application, avec les étapes d’entrée, de traitement et de sortie. Chaque phase est modifiable, ce qui rend le processus de création souple et intuitif.

L’utilisateur peut aussi ajouter manuellement des étapes via une barre d’outils ou modifier les instructions textuelles à tout moment. Une fois le projet finalisé, il est possible de le publier et de partager un lien de test avec un compte Google.

Cette approche rend le développement logiciel accessible même aux personnes sans aucune compétence en programmation. Contrairement à AI Studio, plus orienté vers un public technique, Opal cible aussi bien les débutants curieux que les professionnels souhaitant prototyper rapidement une idée.

Google répond ainsi à une concurrence grandissante sur ce marché, où des acteurs comme Canva, Figma, Replit, ainsi que des start-ups comme Lovable ou Cursor, facilitent la création sans code. En misant sur la simplicité, l’interactivité et la puissance de ses outils IA, Google espère séduire un large éventail d’utilisateurs. Pour l’instant, Opal est en phase de test limitée et disponible uniquement aux États-Unis.