ChatGPT : OpenAI lance le Mode agent, capable de réaliser des tâches pour vous

OpenAI a lancé ChatGPT agent, un nouveau modèle agentique capable de réfléchir de manière proactive et d’exécuter des tâches informatiques au nom de l’utilisateur.

Un modèle puissant et polyvalent

L’agent ChatGPT fait partie de la même famille que o3. Il combine plusieurs fonctionnalités déjà présentes dans ChatGPT et peut, entre autres, mener des recherches et générer des rapports, exécuter du code via Terminal, créer des présentations et des feuilles de calcul, ou encore se connecter à des sources de données externes et à des applications.

Des exemples concrets d’utilisation

OpenAI donne plusieurs exemples d’utilisation de ChatGPT agent :

Consulte mon calendrier et fais-moi un briefing sur les prochains rendez-vous clients en fonction des actualités récentes.

Planifie et achète les ingrédients pour préparer un petit-déjeuner japonais pour quatre personnes.

Analyse trois concurrents et crée une présentation.

Un assistant autonome mais contrôlé

Le mode agent de ChatGPT utilise son propre ordinateur virtuel. Il peut naviguer sur les sites web, filtrer les résultats, demander à l’utilisateur de se connecter aux sites si nécessaire et livrer des résumés de ses recherches. Il est conçu pour demander l’autorisation avant toute “action à conséquence”. OpenAI précise également que les utilisateurs peuvent interrompre les tâches pour ajouter des instructions ou les arrêter à tout moment.

Déploiement progressif pour les utilisateurs payants

L’agent ChatGPT commence à être déployé pour les utilisateurs Pro, Plus et Team. Il suffit de sélectionner “Mode agent” dans le menu déroulant du compositeur lors d’une conversation. Les utilisateurs peuvent alterner entre une discussion classique et une demande d’action au sein du même chat.

En plus des utilisateurs Pro, Plus et Team, OpenAI prévoit d’ajouter cette fonctionnalité aux utilisateurs Enterprise et Education dans les semaines à venir. Les abonnés Pro bénéficient de 400 messages par mois, alors que les autres utilisateurs payants ont droit à 40 messages mensuels, avec la possibilité d’acheter des crédits supplémentaires.