Apple souhaite acheter les droits de streaming de la Formule 1

Après le succès de F1: The Movie, Apple viserait désormais à acquérir les droits de diffusion en streaming du Championnat du monde de Formule 1, selon The Financial Times.

Apple en négociation pour les droits américains

La firme de Cupertino serait actuellement en discussions pour obtenir les droits de diffusion de la F1 aux États-Unis. Cette initiative fait suite au succès de F1: The Movie, qui est devenu le premier grand succès cinématographique d’Apple avec plus de 300 millions de dollars de recettes mondiales.

Cette démarche place Apple en concurrence directe avec Disney, qui détient actuellement les droits de diffusion via sa filiale ESPN. Jusqu’à l’année dernière, ESPN bénéficiait d’une exclusivité pour renouveler son contrat sans concurrence, mais les négociations sont désormais ouvertes.

Un marché en pleine expansion

Disney paie actuellement 85 millions de dollars par an pour les droits, tandis que la Formule 1 commercialise également son propre service de streaming. Liberty Media, propriétaire américain de la F1, estime que le succès du film Apple et de la série documentaire Drive to Survive de Netflix a considérablement augmenté la valeur de ce sport.

L’audience de la Formule 1 aux États-Unis a doublé entre 2023 et 2024, passant de 554 000 à environ 1,1 million de spectateurs, puis atteignant 1,3 million lors des 10 premières courses de 2025. Le prochain contrat de diffusion pourrait ainsi dépasser 121 millions de dollars par an.

Apple TV+ et la stratégie sport en direct

Depuis 2022, Apple a investi dans le streaming sportif en direct, diffusant déjà la Major League Baseball et la Major League Soccer sur Apple TV+. L’ajout de la Formule 1 à son catalogue serait donc une étape logique.

Une fois sa sortie en salles terminée, F1: The Movie devrait également être disponible sur Apple TV+ d’ici fin 2025.