Atari annonce une nouvelle console, l’Atari 2600+ Pac-Man en édition limitée

Pour fêter les 45 ans de Pac-Man, le mythique jeu d’arcade sorti en 1980, Atari sort une édition spéciale et très limitée de sa console Atari 2600+. En collaboration avec Bandai Namco, cette version collector se pare d’un design entièrement jaune, orné des célèbres fantômes colorés dans un coin.

Double hommage

Cette initiative s’inscrit dans un double hommage : à l’icône Pac-Man, bien sûr, mais aussi à l’héritage vidéoludique d’Atari, bien que la firme actuelle n’ait plus grand-chose à voir avec le géant des années 80.

En parallèle, la compilation Atari 50: The Anniversary Collection s’enrichit d’un nouveau DLC baptisé The Namco Legendary Pack, disponible pour 7,99 euros. Ce pack contient notamment Pac-Man 2600, Galaga et Xevious, trois classiques qui ont marqué leur époque.

La console collector sera vendue avec une cartouche Pac-Man: Double Feature, incluant les versions 2600 et 7800 du jeu, ainsi qu’un joystick jaune aux couleurs de Pac-Man. L’ensemble sera proposé à 147,54 euros. En complément, cinq autres joysticks aux couleurs des fantômes emblématiques (Blinky, Pinky, Inky, Clyde et probablement Sue) seront mis en vente séparément.

Les précommandes débutent le 23 juillet, et les livraisons sont prévues à partir du 31 octobre. Une initiative clairement destinée aux collectionneurs et nostalgiques, même si la version Atari 2600 de Pac-Man est loin de faire l’unanimité : souvent critiquée pour sa qualité médiocre par rapport à d’autres adaptations, elle reste cependant un morceau d’histoire vidéoludique.

Malgré tout, cette édition spéciale capitalise sur la nostalgie et l’attrait du rétro-gaming pour séduire les fans de la première heure.