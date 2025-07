OpenAI utilisera les serveurs de Google Cloud pour ChatGPT

OpenAI annonce une évolution majeure de ses infrastructures : ChatGPT fonctionnera désormais en partie sur Google Cloud, marquant un tournant stratégique pour l’entreprise jusque-là très liée à Microsoft Azure.

Depuis ses débuts, OpenAI s’appuyait principalement sur les serveurs de Microsoft pour faire tourner ses services, dont ChatGPT. Mais l’entreprise cherche aujourd’hui à diversifier ses partenaires cloud afin de répartir les charges de travail et réduire sa dépendance.

Hébergement transparent

En juin, des rumeurs évoquaient déjà un rapprochement avec Google Cloud ; l’information est désormais confirmée. Cette collaboration concerne notamment les versions Enterprise, Edu et Team de ChatGPT, ainsi que l’API d’OpenAI, qui seront également supportées par d’autres fournisseurs comme Microsoft, CoreWeave et Oracle.

Concrètement, cette diversification ne changera rien pour les utilisateurs finaux : l’hébergement via Google Cloud restera totalement transparent. Les utilisateurs situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Norvège et aux Pays-Bas bénéficieront en premier de cette infrastructure élargie.

Pour Google, cet accord constitue un succès stratégique dans sa quête de parts de marché dans le cloud, face à Amazon et Microsoft. Déjà partenaire d’Anthropic, créateur de Claude et concurrent direct de ChatGPT, Google conforte ici son rôle croissant dans l’écosystème de l’intelligence artificielle.

Cette annonce souligne également l’intensification de la compétition entre les géants technologiques autour de l’IA et de l’infrastructure cloud.

Alors que Google développe sa propre solution avec Gemini, cette coopération avec OpenAI illustre un paysage technologique où les alliances se nouent parfois entre rivaux, au service d’une accélération générale de l’innovation en intelligence artificielle.