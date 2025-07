iPhone 17 & iPhone 17 Air : un total de neuf coloris disponibles ?

Les futurs iPhone 17 et iPhone 17 Air devraient être proposés dans un total de neuf coloris différents, selon de nouvelles informations provenant d’Asie.

Couleurs attendues pour l’iPhone 17

Selon le leaker connu sous le nom de « yeux1122 » sur le blog coréen Naver, des fabricants d’accessoires produisent actuellement des anneaux de protection pour les caméras des futurs iPhone, révélant ainsi les couleurs prévues à la sortie des appareils.

L’iPhone 17 serait disponible en noir, argent, bleu, vert et violet. Cela correspond aux précédentes informations indiquant qu’Apple testait déjà des versions en vert et en violet pour ce modèle.

Couleurs prévues pour l’iPhone 17 Air

Quant à l’iPhone 17 Air, il serait proposé en noir, argent, or et bleu, confirmant ainsi les rumeurs précédentes des leakers « Fixed Focus Digital » et « Majin Bu ».

Les actuels iPhone 16 et iPhone 16 Plus sont disponibles en noir, blanc, rose, turquoise et ultramarine. Pour l’iPhone 17, Apple semble abandonner le rose et le turquoise, remplacés par le vert et le violet. Les couleurs noir, blanc et ultramarine pourraient évoluer vers noir, argent et bleu, mais l’essentiel de cette palette de base resterait similaire.

De son côté, l’iPhone 17 Air, qui remplacera l’iPhone 16 Plus, adopterait une gamme de couleurs beaucoup plus sobre, proche de celle des modèles Pro. Cette orientation est cohérente avec le positionnement plus premium et le design ultra-fin et distinctif prévu par Apple pour cet appareil.

Les iPhone 17 et iPhone 17 Air devraient être lancés à l’automne, aux côtés des modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.