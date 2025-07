Apple TV 2025 : à quelle nouveautés peut-on s’attendre ?

Une nouvelle Apple TV est attendue pour la fin de l’année 2025, et de nombreuses fonctionnalités et améliorations sont évoquées dans les dernières rumeurs. Voici ce à quoi on peut s’attendre selon les informations disponibles.

Wi-Fi plus rapide

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine Apple TV intégrera la propre puce combinée Wi-Fi et Bluetooth d’Apple. Cette puce supporterait le Wi-Fi 6E, une avancée par rapport au Wi-Fi 6 présent dans le modèle actuel. Le Wi-Fi 6E élargit les capacités du Wi-Fi 6 à la bande 6 GHz, ce qui promet des vitesses plus rapides et une latence plus faible.

Il se pourrait même que cette puce soit compatible avec le Wi-Fi 7, offrant des vitesses théoriques maximales de plus de 40 Gbps, soit quatre fois plus rapides que le Wi-Fi 6E.

Puce plus récente

L’actuelle Apple TV est équipée de la puce A15 Bionic, initialement lancée avec les modèles d’iPhone 13 en 2022. Il est très probable que la prochaine génération de l’Apple TV embarque une puce plus récente, comme l’A18 ou l’A19, ce qui garantirait de meilleures performances globales et potentiellement le support de l’Apple Intelligence sur tvOS.

Caméra FaceTime et contrôle gestuel

Avec tvOS 17, Apple a ajouté une application FaceTime à l’Apple TV, permettant les appels vidéo via la caméra arrière d’un iPhone ou d’un iPad connecté. L’intégration d’une caméra directement dans l’Apple TV permettrait aux utilisateurs de se passer de tout appareil externe.

En avril 2024, Gurman évoquait la possibilité d’une Apple TV avec caméra intégrée pour FaceTime et un contrôle gestuel. Même s’il reste incertain que cette fonctionnalité soit disponible dès le prochain modèle, cela indiquerait une reconnaissance possible des mouvements de la main.

Par ailleurs, Apple précise que tvOS 26 améliore FaceTime, ce qui irait dans le sens d’une Apple TV dotée d’une caméra.

Prix plus abordable

Le jour même de l’annonce de l’actuelle Apple TV en octobre 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo indiquait s’attendre à ce que la prochaine Apple TV soit « plus abordable ». Selon lui, un prix inférieur à 100 dollars serait idéal, mais il n’a pas précisé si Apple atteindrait réellement ce seuil.

Les modèles d’Apple TV de 2010 et 2012 avaient été lancés au prix de 99 dollars aux États-Unis, et le prix du modèle de 2012 avait même été réduit à 69 dollars. Actuellement, d’autres fabricants comme Amazon et Roku proposent des appareils de streaming à des tarifs très bas, parfois en promotion à partir de 19,99 dollars.

Actuellement, l’Apple TV démarre à 129 dollars aux États-Unis avec 64 Go de stockage, et le modèle 128 Go avec port Ethernet est proposé à 149 dollars.

Date de lancement

Selon Gurman, la nouvelle Apple TV devrait être lancée « vers la fin de l’année ». Elle pourrait donc arriver en septembre ou en octobre, bien qu’une sortie en novembre ou décembre ne soit pas totalement exclue.

Dates d’annonce des quatre derniers modèles d’Apple TV :