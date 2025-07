Samsung pourrait supprimer son modèle Plus, comme Apple

Samsung envisagerait de supprimer son modèle “Plus” dès l’année prochaine, en s’alignant sur la nouvelle stratégie d’Apple pour la gamme iPhone 17, selon des rumeurs venues d’Asie.

Un changement inspiré par Apple

Cette année, Apple prévoit d’abandonner le modèle iPhone 16 Plus, jugé peu populaire, pour le remplacer par un tout nouveau modèle ultra-fin baptisé “Air”. La gamme passerait donc d’iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max à iPhone 17, 17 Air, 17 Pro et 17 Pro Max.

Samsung pourrait faire de même avec sa future série Galaxy S26, en remplaçant le modèle “Plus” par le Galaxy Edge, un smartphone au design très fin, selon le leaker Instant Digital sur Weibo.

Une gamme S26 repensée

La gamme actuelle de Samsung se compose des Galaxy S25, S25+, S25 Edge et S25 Ultra. L’année prochaine, elle pourrait évoluer vers Galaxy S26, S26 Edge et S26 Ultra.

L’objectif serait de mieux différencier les modèles, notamment en mettant en avant le design ultra-fin du Edge, à l’instar de l’iPhone 17 Air.

Trop de similitudes entre le S25+ et le S25 Edge

Les Galaxy S25+ et S25 Edge partagent de nombreuses caractéristiques :

Écran de 6,7 pouces

Puce Snapdragon 8

Capteur principal de 50 Mpx

Mais quelques différences clés subsistent : le Edge opte pour un châssis en titane (au lieu de l’aluminium), ne dispose pas de téléobjectif, et surtout se distingue par un design ultra-fin.

La guerre du smartphone le plus fin

Samsung a pris de l’avance cette année avec le Galaxy S25 Edge, épais de seulement 5,8 mm. Mais Apple pourrait reprendre la couronne avec l’iPhone 17 Air, annoncé à seulement 5,5 mm d’épaisseur. Ce modèle est attendu à l’automne prochain, en même temps que le reste de la gamme iPhone 17.