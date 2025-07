Le prochain Apple Pencil pourrait fonctionner sur n’importe quelle surface

Apple vient d’obtenir un brevet pour une nouvelle génération d’Apple Pencil doté de capteurs optiques, lui permettant de fonctionner sur une grande variété de surfaces, incluant des appareils comme l’iPhone, le MacBook Pro ou encore l’Apple Watch.

L’Apple Pencil Pro d’Apple

Un nouveau brevet pour un Apple Pencil révolutionnaire

Cette semaine, le Bureau américain des brevets et marques (via Patently Apple) a accordé à Apple un brevet intitulé « Input Device With Optical Sensors » (« Dispositif d’entrée avec capteurs optiques »). Ce brevet décrit un stylet équipé de systèmes de suivi optiques avancés, capables de détecter le mouvement, l’inclinaison, la rotation ainsi que la position dans l’espace tridimensionnel.

Capteurs optiques pour une plus grande polyvalence

Contrairement aux modèles actuels, ce nouvel Apple Pencil ne dépendrait pas d’une interaction directe avec un écran tactile capacitif. À la place, il utiliserait ses propres capteurs intégrés pour capturer les mouvements et les traduire en entrées numériques.

Dans l’une des configurations décrites, la pointe de l’Apple Pencil serait fabriquée dans un matériau partiellement ou totalement transparent, comme du verre de couverture. Ce matériau permettrait à la lumière de passer à travers la pointe vers la surface cible, puis de revenir vers le système interne de capteurs optiques.

Le stylet analyserait ensuite les données lumineuses afin de déterminer les caractéristiques des mouvements tels que la direction, la vitesse, l’angle d’inclinaison et l’orientation rotationnelle, sans avoir besoin d’un contact direct avec un écran tactile. Le brevet propose également une alternative utilisant un mécanisme à bille.

Des usages variés au-delà du dessin

Le brevet d’Apple envisage également des usages plus vastes. Outre les fonctionnalités de dessin, d’écriture et de reconnaissance gestuelle, l’Apple Pencil pourrait également servir de contrôleur spatial pour des actions système plus larges, comme la manipulation du curseur, la navigation dans les fichiers, le contrôle audio ou encore le déclenchement d’appels téléphoniques. Les illustrations du brevet montrent le stylet en utilisation avec divers produits Apple tels que l’iPad, le MacBook Pro, l’iPhone et l’Apple Watch.

Lors de la WWDC 2025, Apple avait déjà présenté le Logitech Muse, un stylet spatial tiers développé spécifiquement pour le casque Apple Vision Pro. Ce dispositif permet de dessiner dans l’air avec précision, grâce au suivi spatial plutôt qu’au contact avec une surface physique.

Ce nouveau brevet de l’Apple Pencil partage des objectifs de conception similaires, laissant présager un potentiel développement interne chez Apple de nouveaux dispositifs d’entrée qui ne se limiteraient plus uniquement à l’iPad. Bien que l’existence d’un brevet ne garantisse pas des projets immédiats, elle indique clairement des pistes actives de recherche et d’intérêt chez Apple pour l’avenir.