iOS 26 apporte une nouvelle fonctionnalité Wi-Fi très utile à l’iPhone

Les mises à jour iOS 26 et iPadOS 26 intègrent une petite mais pratique nouveauté concernant le Wi-Fi sur iPhone et iPad.

Synchronisation simplifiée des réseaux Wi-Fi captifs

Comme l’a remarqué l’analyste Max Weinbach de Creative Strategies, les informations de connexion aux réseaux Wi-Fi captifs sont désormais synchronisées entre les iPhone et iPad fonctionnant sous iOS 26 et iPadOS 26. Par exemple, durant son séjour dans un hôtel Hilton, Weinbach a constaté que son iPhone proposait automatiquement d’utiliser les identifiants Wi-Fi préalablement enregistrés sur son iPad déjà connecté.

Les réseaux Wi-Fi captifs sont ces réseaux publics nécessitant généralement de remplir un formulaire web avant d’obtenir l’accès à Internet. Ils sont couramment utilisés dans les hôtels, salles de sport, cafés, aéroports et divers autres lieux publics. Grâce à cette nouvelle fonction, qui sera probablement également disponible sous macOS 26, il sera bien plus rapide et facile de connecter plusieurs appareils Apple à ces réseaux.

Une fonctionnalité non mentionnée à la WWDC 2025

C’est Mark Gurman de Bloomberg qui avait initialement révélé l’existence de cette fonctionnalité, absente de la présentation officielle d’Apple lors de la WWDC 2025 du mois dernier. Aaron Perris, contributeur chez MacRumors, avait par la suite découvert des références à cette nouveauté dans le code de la première bêta développeur d’iOS 26. Initialement considérée comme non fonctionnelle, cette fonctionnalité semble désormais active, probablement depuis la deuxième bêta développeur d’iOS 26 installée par Weinbach.

La version finale d’iOS 26 est attendue en septembre, apportant ainsi cette fonctionnalité pratique à l’ensemble des utilisateurs.