OpenAI (ChatGPT) s’apprête à lancer son navigateur avec IA

OpenAI s’apprête à lancer son propre navigateur Web, basé sur l’intelligence artificielle, qui pourrait bouleverser le paysage dominé par Google Chrome et Firefox.

Attendu dans les semaines à venir, ce navigateur intégrera une interface de type ChatGPT, avec des capacités interactives permettant à l’utilisateur de rester dans l’environnement du navigateur sans passer systématiquement par des sites externes.

Tâches automatisées

Des agents intelligents comme Operator pourraient être inclus, capables d’accomplir des tâches automatisées telles que remplir des formulaires ou réserver des services. Ce projet représente une avancée stratégique pour OpenAI, qui cherche à concurrencer Google non seulement sur le terrain de la recherche, mais aussi sur celui des données de navigation.

Le navigateur offrirait ainsi à OpenAI un accès direct aux données comportementales des utilisateurs, une ressource précieuse que Google exploite depuis des années pour nourrir son écosystème publicitaire, qui constitue près des trois quarts de ses revenus.

Cette offensive s’inscrit dans un contexte de tensions entre les deux géants : Google a récemment refusé de partager ses données de recherche avec OpenAI pour améliorer SearchGPT, la fonction de recherche conversationnelle intégrée à ChatGPT.

En dépit de la domination écrasante de Chrome, qui détient plus de deux tiers du marché mondial et plus de trois milliards d’utilisateurs, OpenAI peut s’appuyer sur les 400 millions d’utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT pour promouvoir son navigateur. Ce lancement pourrait coïncider avec un moment de vulnérabilité pour Google, ciblé par des enquêtes antitrust.