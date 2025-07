iPhone 17 Pro : le logo Apple à l’arrière déplacé ?

Selon une nouvelle fuite, Apple pourrait repositionner le logo Apple à l’arrière de l’iPhone 17 Pro pour la première fois depuis six ans. Cette décision serait liée au nouveau design du module photo supérieur, qui nécessiterait ce changement visuel.

Coque transparente officielle d’Apple pour l’iPhone 16 Pro Max à gauche et rendu de Majin Bu d’une coque transparente pour l’iPhone 17 Pro Max à droite

Un logo situé plus bas

La rumeur provient du leaker Majin Bu, qui a partagé une image et une description de cette modification sur les réseaux sociaux et sur son blog personnel. D’après Bu, le logo Apple serait désormais positionné plus bas, vers le centre inférieur de l’appareil. Ce changement s’expliquerait par la présence d’une nouvelle barre de caméra occupant toute la largeur arrière du téléphone. Ce nouveau design représenterait une rupture majeure avec l’agencement actuel du module photo, intégrant le flash et le scanner LiDAR sur la bordure droite.

Une réorganisation justifiée par le design

Cette information constitue la première rumeur reliant le nouveau design de la caméra à un déplacement du logo Apple, mais elle paraît cohérente. En effet, l’iPhone 17 Pro serait doté d’un cadre en aluminium couvrant presque tout l’arrière, avec une découpe en verre sous la barre en aluminium destinée à la recharge sans fil. Positionner le logo au centre de cette découpe en verre serait donc logique.

Impact potentiel sur les accessoires MagSafe

Cependant, déplacer le logo pourrait générer une certaine confusion auprès des utilisateurs et imposer des ajustements sur les accessoires compatibles MagSafe. Depuis son lancement avec l’iPhone 12, le logo Apple indique l’emplacement précis où fixer les accessoires MagSafe, grâce aux aimants placés juste derrière le centre du panneau arrière.

Selon Majin Bu, un fabricant d’accessoires pour produits Apple aurait déjà commencé à adapter sa production de coques à ce nouvel emplacement du logo. Une image publiée sur son site montre une coque transparente présentant une coupure dans l’anneau MagSafe circulaire afin de rendre visible le logo repositionné. Cela laisse supposer qu’Apple ne modifierait pas l’emplacement interne des aimants MagSafe, évitant ainsi une refonte complète des accessoires existants.

Le leaker Sonny Dickson a par la suite confirmé la rumeur en publiant des schémas numériques, indiquant que les accessoires pour l’iPhone 17 adopteraient bien ce nouveau design, avec une interruption dans l’anneau MagSafe pour exposer le logo Apple déplacé.

Historique des changements du logo Apple

Apple a régulièrement ajusté l’emplacement et le style de son logo arrière. De l’iPhone original jusqu’à l’iPhone X, le logo était placé plus haut avec l’inscription « iPhone » en bas. À partir de l’iPhone 11, Apple a supprimé l’inscription et centré le logo, un choix maintenu jusqu’à l’iPhone 16 Pro.