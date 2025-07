Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 et Flip 7 FE : une fuite dévoile les caractéristiques techniques

À la veille de l’événement Unpacked, une nouvelle fuite révélée par Roland Quandt (WinFuture) éclaire en détail les futurs smartphones pliables de Samsung, notamment les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE.

Ces informations, issues d’un probable communiqué de presse, confirment certaines attentes tout en apportant quelques surprises. Le Galaxy Z Fold 7 affiche un design remarquablement affiné avec seulement 8,9 mm d’épaisseur une fois plié et 4,2 mm déplié, ce qui en fait l’un des modèles les plus compacts de sa catégorie.

Exploit

Surtout, son poids de 216 grammes le rend plus léger que le Galaxy S25 Ultra, un exploit pour un appareil à double écran. Côté affichage, on retrouve un écran extérieur de 6,5 pouces et un écran principal de 8 pouces, en ligne avec les rumeurs précédentes.

Le smartphone embarquera le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, garantissant des performances haut de gamme. En revanche, la batterie de 4 000 mAh, jugée un peu juste pour un tel appareil, suscite quelques réserves. Côté photo, un capteur principal de 200 mégapixels est évoqué, sans précisions sur les autres modules.

À noter qu’une version dotée de 1 To de stockage serait disponible, mais dans certaines régions seulement.

Du côté des Z Flip 7 et Z Flip 7 FE, la grande surprise concerne les écrans : les deux modèles arboreraient un écran principal de 6,9 pouces et un écran externe de 4,1 pouces, contredisant les rumeurs qui prévoyaient une dalle plus petite pour la version FE.

En revanche, aucune information sur le processeur n’a filtré. Samsung lèvera officiellement le voile sur ces appareils lors de son événement Unpacked le 9 juillet à 16h (heure française), retransmis en direct sur YouTube depuis New York.