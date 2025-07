L’iPhone 17 standard doté d’un écran plus grand ?

Le modèle de base de l’iPhone 17 disposera d’un écran plus grand que celui de l’iPhone 16, selon une nouvelle rumeur venue de Chine.

Un écran de 6,3 pouces prévu

Dans une publication sur le réseau social chinois Weibo, le compte Digital Chat Station affirme que le modèle d’entrée de gamme de l’iPhone 17 proposera un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16 équivalent.

Digital Chat Station, suivi par plus de trois millions d’abonnés sur Weibo, a déjà révélé avec précision des informations concernant Apple par le passé.

Le mois dernier, Ross Young, vice-président de Counterpoint Research, avait également annoncé une taille d’écran de 6,3 pouces pour l’iPhone 17 standard.

Voici les tailles d’écran attendues par Ross Young pour la gamme iPhone 17 :

iPhone 17 : écran de 6,3 pouces

: écran de 6,3 pouces iPhone 17 Air : écran de 6,6 pouces

: écran de 6,6 pouces iPhone 17 Pro : écran de 6,3 pouces

: écran de 6,3 pouces iPhone 17 Pro Max : écran de 6,9 pouces

Peu de changements majeurs hormis l’écran

Au-delà de cette augmentation de la taille de l’écran, le modèle de base de l’iPhone 17 représenterait une mise à jour mineure par rapport à l’iPhone 16, selon les rumeurs actuelles. Les deux appareils partageraient globalement le même design, la même puce A18, et une quantité de RAM identique (8 Go). Les principales nouveautés attendues pour l’iPhone 17 standard incluent néanmoins un écran avec une fréquence pouvant atteindre 120 Hz ainsi qu’une caméra frontale améliorée de 24 mégapixels, contre respectivement 60 Hz et 12 mégapixels pour l’iPhone 16.

Apple devrait présenter la gamme iPhone 17 lors d’un événement en septembre prochain.