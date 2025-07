iOS 26 : deux nouvelles fonctionnalités encore non annoncées attendues cette année

Apple a choisi de ne pas dévoiler deux fonctionnalités importantes d’iOS 26, qui devraient néanmoins être lancées cette année, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman explique qu’Apple a préféré éviter de reproduire les erreurs de la WWDC 2024, où plusieurs fonctionnalités annoncées avaient subi des retards importants ou n’étaient toujours pas disponibles. Ainsi, au moins deux fonctions prévues dans iOS 26 n’ont pas été présentées lors de la dernière WWDC, mais restent programmées pour cette année.

Traduction en direct via AirPods

La première fonctionnalité concerne la traduction en temps réel des conversations grâce aux AirPods. Si un utilisateur anglophone équipé d’AirPods discute avec une personne parlant espagnol, l’iPhone détectera automatiquement l’audio, traduira les propos en anglais, et les transmettra à l’utilisateur via les écouteurs. La réponse en anglais de l’utilisateur sera ensuite traduite en espagnol et diffusée à haute voix par l’iPhone.

L’application Traduction d’Apple permet déjà des échanges similaires, mais l’intégration directe aux AirPods rendrait l’expérience beaucoup plus fluide et naturelle. Bien que de nombreuses fonctions liées à la traduction aient été présentées lors de la WWDC, celle-ci était étonnamment absente.

Synchronisation des identifiants Wi-Fi publics entre appareils

La seconde fonctionnalité à venir est la possibilité de synchroniser les informations de connexion aux réseaux Wi-Fi publics entre tous ses appareils Apple. Ce système permettra aux utilisateurs de saisir les informations de connexion aux réseaux captifs (fréquemment utilisés dans les hôtels, aéroports et cafés) une seule fois, puis de les synchroniser automatiquement sur leur iPhone, iPad et Mac. Cette nouveauté évitera ainsi la répétition fastidieuse de saisie des identifiants à chaque connexion.

Comme Gurman l’expliquait déjà en mai : « Quand vous arrivez dans un nouvel hôtel, immeuble ou salle de sport, on vous demande souvent de remplir un formulaire web sur chacun de vos appareils avant d’avoir accès à internet. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra de saisir ces informations une seule fois et de les synchroniser avec tous vos autres appareils. »

La mise à jour iOS 26 sera disponible gratuitement pour les modèles à partir de l’iPhone 11, dès cet automne.