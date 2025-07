Lunettes Oakley Meta : autonomie accrue, meilleures caméras et autres améliorations

Meta a récemment annoncé ses nouvelles lunettes connectées en partenariat avec Oakley, apportant une meilleure autonomie, des capacités vidéo améliorées et d’autres nouveautés.

Une autonomie doublée

Ces nouvelles lunettes offrent une autonomie allant jusqu’à huit heures par charge, soit le double par rapport à la précédente génération Ray-Ban Meta. Le boîtier de recharge inclus permet d’étendre cette autonomie de 48 heures supplémentaires. Ce boîtier supporte également la charge rapide, permettant aux lunettes d’atteindre 50 % de leur capacité en seulement 20 minutes.

Qualité vidéo améliorée

Les lunettes Oakley Meta augmentent significativement la résolution d’enregistrement vidéo, passant de 1080p sur le modèle Ray-Ban à 3K. Elles conservent par ailleurs les fonctionnalités principales des Ray-Ban Meta, telles que les haut-parleurs ouverts intégrés, deux microphones embarqués et l’assistance vocale Meta AI. Cette dernière permet notamment de déclencher l’enregistrement vidéo, de diffuser de la musique, de vérifier les conditions environnementales et de répondre à diverses questions par simple commande vocale.

Conçues pour le sport et l’extérieur

Ces lunettes sont spécialement pensées pour les activités sportives et extérieures, avec une certification de résistance à l’eau IPX4 garantissant une protection contre la transpiration et les éclaboussures légères. La conception enveloppante caractéristique d’Oakley assure également un maintien optimal lors des activités physiques.

Plusieurs modèles et configurations disponibles

Au lancement, cinq configurations de montures et verres seront proposées, dans des coloris tels que noir, brun fumé, transparent et gris chaud. Toutes les variantes pourront être adaptées à des verres correcteurs moyennant des frais supplémentaires. Le modèle de lancement en édition limitée, tarifé à 499 $, inclura des détails dorés ainsi que des verres PRIZM Gold exclusifs à Oakley. Les autres modèles débuteront à partir de 399 $ et seront disponibles progressivement au cours de l’été.

Disponibilité et précommandes

Les lunettes seront disponibles en précommande dès le 11 juillet dans 15 marchés : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Irlande, France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique, Australie, Allemagne, Suède, Norvège, Finlande et Danemark. Meta indique également travailler à une expansion prochaine au Mexique, en Inde et aux Émirats arabes unis d’ici la fin de l’année.