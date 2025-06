Où en est Apple avec l’AirTag 2 ?

Nous attendons toujours le lancement de l’AirTag 2 d’Apple, accessoire de suivi d’objets très attendu. Voici un récapitulatif des dernières rumeurs concernant cette nouvelle génération.

Une annonce imminente ?

Dans sa newsletter Power On publiée avant la WWDC, Mark Gurman de Bloomberg indiquait que le nouvel AirTag était « pratiquement prêt » à être lancé. L’année dernière déjà, il avait précisé que la sortie interviendrait vers le milieu de l’année 2025. Or, nous ne sommes plus qu’à deux semaines de cette échéance.

« Le nouvel AirTag est presque prêt, ayant été préparé pour son lancement depuis plusieurs mois », précisait Gurman. Cependant, il estimait peu probable qu’Apple annonce l’AirTag 2 lors de la WWDC 2025, et en effet, la conférence des développeurs s’est déroulée sans dévoilement de nouveaux appareils ou accessoires Apple.

Quelle date pour le lancement ?

Habituellement, Apple n’organise aucun événement produit entre la WWDC et l’événement annuel de septembre dédié aux nouveaux iPhone. Ainsi, si l’horizon de lancement à la mi-2025 reste valable, l’AirTag 2 serait probablement annoncé via un simple communiqué de presse publié sur le site Apple Newsroom. Cette stratégie serait cohérente pour une mise à jour d’accessoire relativement mineure.

Cependant, le calendrier exact demeure incertain. La définition du milieu d’année peut encore s’étirer jusqu’en septembre, laissant ouverte la possibilité d’une présentation de l’AirTag 2 aux côtés de la série iPhone 17.

Quoi qu’il en soit, il n’est actuellement pas recommandé d’acheter l’AirTag actuel, à moins d’un besoin urgent ou d’une indifférence totale aux éventuelles nouvelles fonctionnalités.

Trois améliorations attendues pour l’AirTag 2

À ce jour, trois évolutions principales sont évoquées par les rumeurs :

La puce Ultra Wideband de deuxième génération , offrant une portée de suivi jusqu’à 3 fois supérieure à celle de l’AirTag actuel.

, offrant une portée de suivi jusqu’à 3 fois supérieure à celle de l’AirTag actuel. Une intégration améliorée avec l’écosystème de calcul spatial d’Apple.

Un haut-parleur renforcé contre les manipulations, réduisant ainsi les risques d’utilisation abusive à des fins de harcèlement.

Aucune modification majeure du design n’est attendue.

L’AirTag original avait été annoncé lors d’une keynote Apple en avril 2021. En France, son prix est actuellement de 39 euros l’unité ou de 129 dollars pour un pack de quatre.